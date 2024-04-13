Принудительное лечение от алкогольной зависимости семейных крымчан: за и против

Как пить не дать В Крыму обеспокоены ростом употребления алкоголя, особенно в семьях с детьми. Чтобы оградить подрастающее поколение от плохого примера, выпивох-родителей предлагают лечить в принудительном порядке.
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