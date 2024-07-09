Ставшая взрослой Пуговка из «Папиных дочек» потеряла красавца-жениха

В личной жизни Кати Старшовой произошли изменения. Катя Старшова с бывшим женихом Василием Социальные сетиКатя Старшова ещё год назад рассказывала об идиллии в отношениях со своим партнером на льду Василием.
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