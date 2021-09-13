У приморцев остались считанные дни, чтобы присоединиться к розыгрышу квартир и машин

Сам розыгрыш состоится 25 сентября и будет транслироваться на телеканале «ОТВ-Прим». Подать заявку можно до 20 сентября, но от желающего поучаствовать требуется следующее: Пройти курс вакцинации (оба укола или только 1, если использовался препарат «Спутник Лайт»); Иметь регистрацию по месту жительства на территории Приморья; Входить в региональный реестр вакцинированных от COVID-19; Быть зарегистрированным на сайте Госуслуги; Пройти до 20 сентября включительно регистрацию по этой ссылке и получить свой уникальный код.