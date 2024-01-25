«Нельзя к таким людям»: Соловьев попросил не ходить на интервью к Собчак

Телеведущий Владимир Соловьев попросил никого не ходить на интервью к журналистке Ксении Собчак. Его комментарий появился после того, как в Сети заговорили, будто у звезд начинаются проблемы после интервью.
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