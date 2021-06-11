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Почему в Америке по всему побережью Тихого океана не купаются

Почему в Америке по всему побережью Тихого океана не купаются

Конечно, находятся смельчаки, которые готовы искупаться хоть на Северном полюсе, хоть в водах Антарктиды.

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Vladimir Lioubimcev
Еще и Япония совершенно бесконтрольно загаживает Тихий океан загрязненными радиационными водами. Там не то, что купаться - тихоокеанскую рыбу опасно есть!!
Балхаш Кадырсизов
Рыбу ловят. Россия восстановливает свой рыболовный флот .Это канал Россия-24
Балхаш Кадырсизов
https://www.youtube.com/watch?v=-KKdkXXaXww
НС
в штате Вашингтон есть река Колумбия,она течёт в Тихий океан. Хенфордский комплекс находится как раз на этой реке. Девять реакторов нарабатывали плутоний, а вода для их охлаждения бралась из реки и в неё же обратно и сливалась. И завод по выделению плутония из ОЯТ вряд ли щепетильно относился к образующимся в большом количестве жидким отходам... В то время об экологии не думали,а хотели наделать побольше бомб.
А Кудасов
"Карта Мира на которой отчётливо(!) выделяются места, где люди массово не купаются"?
Елена Мамонова
В Сочи пусть едут купаться
Mikhail Yurievitch
Ждут пришествие российских Посейдонов.
Alex Немо
В этом году и на восточном побережье США вода не теплее чем на западном, за исключением самого юга в районе Флориды. Там температура воды выше нормальной среднегодовой за счет теплых вод из мексиканского залива и Карибского моря. Но Гольфстрим свое движение не восстановил согласно наблюдениям института геофизики.
Балхаш Кадырсизов
Это видео наших русских из одного из популярных пляжей Санта-Моника в Лос-Анджелесе . Берег Тихого океана. Русских в Америке полно. Самые отчаянные люди. Вспомните прошлогодние погромы . Русские защищались https://www.youtube.com/watch?v=pcgAccnvpU0
Сергей Савин
Ага, там по песку в жаркий день пройти невозможно без обуви - печет, как на сковородке, а в воде наоборот дубак, волны такие, что сначала по щиколотку, а затем накрывает с макушкой и такой чудесный массаж всего тела мелкой галькой в волне :) Местные купались, развлекались на серфах в гидрокастюмах :) - сомнительное удовольствие.
Алексей Табаков
Забыли ещё про акул сказать.
Виктор Артюхов
Почему отдых в Крыму и в России разнесены по разным графам ?.. Какая-то преднамеренная глупость или провокационная наглость ?.. Пора бы уже не буруздить по этому вопросу, Крым - это Россия, и отдых в России подразумевает и Крым, и Сочи, и другие удивительные и замечательные места нашей необъятной Родины. Всё это Россия !!!
ляля
это прям как у нас -температура воздуха 30, а вода 16!
НС
это у нас такое тоже,может и менее 16-и. Вода очень долго прогревается,а остывает на раз - достаточно 1-2 прохладных дней и вода в Волге становится как в колодце... И Казанка холодная.очень... Народ купается - а куда деваться? Жара такая стоит... Вчера ехал мимо аквапарка - очередь метров 200!
Yana Raykova
Не соглашусь насчет Коста-Рики и Никарагуа. Да, есть некупабельные пляжи на тихоокеанском побережье за счет большой волны, черного вулканического песка, в котором ничего не видно, скал. Но есть много спокойных полузакрытых бухт, где можно купаться даже с детьми, песок серый. Вода всегда теплая (+25/+30) и в дождливый, и в сухой сезоны.
Алла Дубинина
Но совсем рядом есть Карибское море- теплое до тошноты. Пересечь Панамский канал и ты в раю...

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