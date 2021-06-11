Почему в Америке по всему побережью Тихого океана не купаются

Абсолютный рейтингПочему в Америке по всему побережью Тихого океана не купаются Конечно, находятся смельчаки, которые готовы искупаться хоть на Северном полюсе, хоть в водах Антарктиды.Вернуться к статье168НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVladimir LioubimcevЕще и Япония совершенно бесконтрольно загаживает Тихий океан загрязненными радиационными водами. Там не то, что купаться - тихоокеанскую рыбу опасно есть!!Балхаш КадырсизовРыбу ловят. Россия восстановливает свой рыболовный флот .Это канал Россия-24Балхаш Кадырсизовhttps://www.youtube.com/watch?v=-KKdkXXaXwwННСв штате Вашингтон есть река Колумбия,она течёт в Тихий океан. Хенфордский комплекс находится как раз на этой реке. Девять реакторов нарабатывали плутоний, а вода для их охлаждения бралась из реки и в неё же обратно и сливалась. И завод по выделению плутония из ОЯТ вряд ли щепетильно относился к образующимся в большом количестве жидким отходам... В то время об экологии не думали,а хотели наделать побольше бомб.А Кудасов"Карта Мира на которой отчётливо(!) выделяются места, где люди массово не купаются"?Елена МамоноваВ Сочи пусть едут купатьсяMikhail YurievitchЖдут пришествие российских Посейдонов.Alex НемоВ этом году и на восточном побережье США вода не теплее чем на западном, за исключением самого юга в районе Флориды. Там температура воды выше нормальной среднегодовой за счет теплых вод из мексиканского залива и Карибского моря. Но Гольфстрим свое движение не восстановил согласно наблюдениям института геофизики.Балхаш КадырсизовЭто видео наших русских из одного из популярных пляжей Санта-Моника в Лос-Анджелесе . Берег Тихого океана. Русских в Америке полно. Самые отчаянные люди. Вспомните прошлогодние погромы . Русские защищались https://www.youtube.com/watch?v=pcgAccnvpU0Сергей СавинАга, там по песку в жаркий день пройти невозможно без обуви - печет, как на сковородке, а в воде наоборот дубак, волны такие, что сначала по щиколотку, а затем накрывает с макушкой и такой чудесный массаж всего тела мелкой галькой в волне :) Местные купались, развлекались на серфах в гидрокастюмах :) - сомнительное удовольствие.Алексей ТабаковЗабыли ещё про акул сказать.Виктор АртюховПочему отдых в Крыму и в России разнесены по разным графам ?.. Какая-то преднамеренная глупость или провокационная наглость ?.. Пора бы уже не буруздить по этому вопросу, Крым - это Россия, и отдых в России подразумевает и Крым, и Сочи, и другие удивительные и замечательные места нашей необъятной Родины. Всё это Россия !!!ляляэто прям как у нас -температура воздуха 30, а вода 16!ННСэто у нас такое тоже,может и менее 16-и. Вода очень долго прогревается,а остывает на раз - достаточно 1-2 прохладных дней и вода в Волге становится как в колодце... И Казанка холодная.очень... Народ купается - а куда деваться? Жара такая стоит... Вчера ехал мимо аквапарка - очередь метров 200!Yana RaykovaНе соглашусь насчет Коста-Рики и Никарагуа. Да, есть некупабельные пляжи на тихоокеанском побережье за счет большой волны, черного вулканического песка, в котором ничего не видно, скал. Но есть много спокойных полузакрытых бухт, где можно купаться даже с детьми, песок серый. Вода всегда теплая (+25/+30) и в дождливый, и в сухой сезоны.Алла ДубининаНо совсем рядом есть Карибское море- теплое до тошноты. Пересечь Панамский канал и ты в раю...Комментировать
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