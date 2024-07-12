07,12,24 Коренево - Погребки Активные боевые действия в районе Суджи. Атака ВСУ пехотным подразделением в посёлке Погребки.
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07,12,24 Коренево - Погребки Активные боевые действия в районе Суджи. Атака ВСУ пехотным подразделением в посёлке Погребки.
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