«Плана Б» просто нет: почему Конгресс США одобрил новую военную помощь Украине?

Большой переполох за океаном Сегодня 739 прочитали 310 против 112 – с таким счётом в палате представителей Конгресса США победили сторонники выделения Украине финансовой помощи, которая пойдёт на закупку вооружения.
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