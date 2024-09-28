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Закон, порядок, государство

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В пушистом отряде МЧС России уже более 300 помощников

В пушистом отряде МЧС России уже более 300 помощников

Ежедневно на службу вместе с сотрудниками МЧС России заступают добровольцы отряда #Семенычи.Многие из животных спасены на пожарах, кто-то сам пришел за помощью к спасателям.

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