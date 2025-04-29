Bloomberg: Уиткофф не смог склонить Путина к перемирию на передовой

Глава Российской Федерации Владимир Путин не принял предложение, поступившее от специального представителя Соединенных Штатов Америки Стивена Уиткоффа, о временном прекращении огня на линии соприкосновения.
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