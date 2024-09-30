Рубль уступает доллару. Курсы доллара и евро на 30 сентября

Российский рубль подешевел к американской валюте и евро.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 30 сентября 2024 года, составляет 92,7126 рубля (прежнее значение — 92,4074 рубля), официальный курс евро — 103,4694 рубля (предыдущий показатель — 103,1931 рубля).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии