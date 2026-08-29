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ФедералПресс

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Более 300 вражеских беспилотников уничтожили за ночь над регионами России

Более 300 вражеских беспилотников уничтожили за ночь над регионами России

МОСКВА, 29 августа, ФедералПресс. В ночь с 28 на 29 августа над территориями российских регионов системы ПВО сбили свыше 300 украинских БПЛА.

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