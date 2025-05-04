«Заграница им поможет»: Зеленский готовит побег – куда бежать с Украины и кого забирает с собой Ирина ВальковаНа фоне продолжающегося конфликта на Украине всё чаще звучат тревожные сигналы о том, что верхушка киевского режима готовится к бегству.