🔔 Показываем, как выглядит новая школа в Симферополе Школа №45 на 500 мест открылась 1 сентября. Здесь созданы все условия для развития детей, а в педагогический коллектив вошли в том числе молодые специалисты.
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