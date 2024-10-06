В итальянской Генуе появились листовки с поздравлениями Путину с днём рождения

В Генуе (Италия) появились листовки в честь дня рождения президента России Владимира Путина.Листовки с портретом Путина и надписью на русском и итальянском языках «С днем рождения, президент» расклеили в Генуя, пишет издание ТАСС.
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