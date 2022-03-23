Григорий Бабаян: «Чем хорош Языджи при стандартах? Подача идет туда, куда нужно»

Казахстанский тренер ЦСКА Григорий Бабаян рассказал о пользе Юсуфа Языджи при розыгрыше стандартов. – Я уже говорил, что розыгрыш стандартных положений – это работа всего штаба, в том числе аналитиков во главе с Евгением Шевелевым, которые разбирают соперников и предоставляют нам важную информацию.
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