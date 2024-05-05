Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Битва идеологий и свято место.

Битва идеологий и свято место.

Случилось: нет больше красных и белых, как нет левых и правых. Это вовсе не примирение, так как битва продолжается, просто с субъектами проблема, ибо сегодня левые – это зачастую правые и наоборот, даже если они не согласны.

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