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Рекордное падение резервов Японии: траты на иену достигли $98,7 млрд

Рекордное падение резервов Японии: траты на иену достигли $98,7 млрд

Валютные резервы Японии в августе сократились почти на 80 миллиардов долларов — до 1,208 триллиона долларов.

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