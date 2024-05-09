30-летнее исследование связывает ультраобработанные продукты питания с более высоким риском ранней смерти

Более высокое потребление большинства продуктов, подвергшихся ультраобработке, связано с более высоким риском смерти, причем наиболее сильная связь наблюдается с готовыми к употреблению продуктами на основе мяса, птицы и морепродуктов, сладкими напитками, десертами на основе молочных продуктов и продуктами для завтрака с высокой степенью переработки.