30-летнее исследование связывает ультраобработанные продукты питания с более высоким риском ранней смерти

Более высокое потребление большинства продуктов, подвергшихся ультраобработке, связано с более высоким риском смерти, причем наиболее сильная связь наблюдается с готовыми к употреблению продуктами на основе мяса, птицы и морепродуктов, сладкими напитками, десертами на основе молочных продуктов и продуктами для завтрака с высокой степенью переработки.
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