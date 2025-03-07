Депутата АКЗС Сергея Матасова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере

По данным следствия, депутат похитил из бюджета Алтайского края более трех миллионов рублей Депутата Алтайского краевого Законодательного Собрания Сергея Матасова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии