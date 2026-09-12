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Мировое обозрение

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«Нужно быть готовым что-то предложить»: В АдГ призвали Киев к болезненным уступкам

«Нужно быть готовым что-то предложить»: В АдГ призвали Киев к болезненным уступкам

Депутат бундестага от «Альтернативы для Германии» Рюдигер Лукассен выступил с заявлением, которое в нынешней европейской политической атмосфере звучит почти как ересь.

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