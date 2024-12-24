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Ситуация критическая, мы летим в пропасть – Мосийчук

Ситуация критическая, мы летим в пропасть – Мосийчук

Украина не имеет  шансов на спасение при нынешнем военно-политическом руководстве. Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик карательного батальона «Азов» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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