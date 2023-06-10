Русская весна

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Донецкие операторы БПЛА уничтожают технику ВСУ (ВИДЕО)

Донецкие операторы БПЛА уничтожают технику ВСУ (ВИДЕО)

Донецкие операторы БПЛА громят технику украинских боевиков. Бойцы 1-го Донецкого армейского корпуса выявили и уничтожили БМП украинских боевиков в районе н.

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