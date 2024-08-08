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Бросила вызов олимпийской аномалии: Спортсменке из России угрожают за смелость

Бросила вызов олимпийской аномалии: Спортсменке из России угрожают за смелость

Чемпионка по боксу из России Азалия Аминева бросила вызов ставшей олимпийской аномалией Иман Хелиф. Из-за этого ей угрожают иностранцы.

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