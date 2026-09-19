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FiNE NEWS

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Молекулы вместо процессоров: ирландские учёные запустили компьютер прямо в пробирке

Представьте себе: компьютер, который работает в пробирке, совсем без электричества. Звучит как научная фантастика? Нет, это реальность.

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