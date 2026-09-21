Отопление в многоэтажках Омска появится к октябрю. Несмотря на то, что отопительный сезон официально начался сегодня, в ближайшие дни тепло в дома не поступит.
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