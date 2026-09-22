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Царьград

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Атаман и сын похитили землю на 854 млн рублей в Ростовской области

Атаман и сын похитили землю на 854 млн рублей в Ростовской области

В Ростовской области перед судом предстанут атаман казачьего общества «Станица Ольгинская» Алексей Резников и его сын Роман по обвинению в мошенничестве с землёй на сумму свыше 850 миллионов рублей.

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