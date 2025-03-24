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Царьград

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ФПК напоминает: до 2 ошибок в билете допустимы без переоформления

ФПК напоминает: до 2 ошибок в билете допустимы без переоформления

Федеральная пассажирская компания разъяснила, что пассажирам с невозвратными билетами допускается наличие до двух ошибок в личных данных или документе.

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