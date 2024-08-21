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Кардиолог рассказала, какие позы во время сна помогают сберечь здоровье сердца

Кардиолог рассказала, какие позы во время сна помогают сберечь здоровье сердца

Поза сна оказывает влияние на здоровье не только сердца, но и лёгких.Во время сна важно давать отдых всем мышцам: в том числе и сердцу.

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