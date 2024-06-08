Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 307 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Андросов
    Недоумки! На поле боя сыкотно, балаболить будут! Дебилы!Герасимюк: Украин...
  • наталья никифорова
    Демонстрирует Макрон боевой тестостерон....Галльский хвост свой распушил и с апломбом заявил:"что б Россию победить, ...Макрон заявил, чт...
  • Ольга Заварухина
    Ну-ну, Мантурова слушать,  себя не уважать. Сколько он уже открыл новых рубеже, не счесть. Помнится он "брал" новый р...Мантуров назвал в...

Сечин: связь выбросов с изменением климата требует объективной оценки

Сечин: связь выбросов с изменением климата требует объективной оценки

Из известных в настоящее время исследований наиболее перспективным видом "чистого" топлива является водород, однако для него пока не существует ни коммерчески реализуемой технологии производства, ни логистики, ни даже рынков сбыта, отметил главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин, выступая с ключевым докладом на Энергетической панели в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх