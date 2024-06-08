Сечин: связь выбросов с изменением климата требует объективной оценки

Из известных в настоящее время исследований наиболее перспективным видом "чистого" топлива является водород, однако для него пока не существует ни коммерчески реализуемой технологии производства, ни логистики, ни даже рынков сбыта, отметил главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин, выступая с ключевым докладом на Энергетической панели в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума.
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