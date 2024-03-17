Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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  • Александр Рожков
    Бери глубже - это все Бог дал! Бог дал - Бог взял...Вперёд, Россия!
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Супругов (чиновник и глава укро-землячества) подозревают в подготовке подрыва моста через Амур

Супругов (чиновник и глава укро-землячества) подозревают в подготовке подрыва моста через Амур

5 марта на трассе М-7 в Верхнеуслонском районе Татарстана на стационарном посту полиции "Малиновка" перед мостом через Волгу был остановлен минивэн Ford C-MAX.

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Ольга Заварухина
На пожизненное с конфискацией. Ссучары.
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18 час.
ИП
Игорь Петров
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9 час.

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