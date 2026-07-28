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Роспотребнадзор назвал главные меры профилактики энтеровирусов

Соблюдение личной гигиены, купание только в разрешенных местах с обязательным приемом душа после плавания, использование индивидуальных пляжных принадлежностей — все это является главными мерами профилактики энтеровирусных инфекций.

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