Роспотребнадзор назвал главные меры профилактики энтеровирусов

Соблюдение личной гигиены, купание только в разрешенных местах с обязательным приемом душа после плавания, использование индивидуальных пляжных принадлежностей — все это является главными мерами профилактики энтеровирусных инфекций.
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