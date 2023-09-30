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Железодефицитная анемия: кто подвержен ей чаще и как с ней справиться

Беспокоят слабость, выпадение волос и ломкие ногти? Возможно, у тебя железодефицитная анемия. Проверь, находишься ли ты в группе риска и как лучше с ней справляться — питанием, витаминами или лекарствами? Что такое анемия Анемия — это состояние, при котором уровень гемоглобина или количества ….

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