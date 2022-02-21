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В Крыму начали работать пункты гуманитарной помощи для беженцев из ЛНР И ДНР

В Крыму начали работать пункты гуманитарной помощи для беженцев из ЛНР И ДНР

В Республике Крым начали работать пункты гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, передаёт корреспондент «Крым 24».

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