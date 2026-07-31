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Мода и Шоу-бизнес

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Комик Екатерина Вяликова вышла замуж за Алексея Шальнова

Комик Екатерина Вяликова вышла замуж за Алексея Шальнова

Российская комикесса Екатерина Вяликова вышла замуж за артиста Алексея Шальнова. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на личный блог комикессы, где она опубликовала праздничную фотографию.

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