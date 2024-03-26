Пиротехники Невского СЦ МЧС России обнаружили 99 взрывоопасных предметов в Калининградской области

Специалисты Невского спасательного центра ежегодно разминируют территорию Калининградской области. В этом году обследуемый участок в районе поселка Павлово, спустя две недели работ, принес находки – авиабомбу времен Великой Отечественной войны ФАБ-100 и еще 98 взрывоопасных предметов меньшего калибра.