«Ум и дела твои бессмертны в памяти русской…» — эти слова можно смело отнести ко всему, что сделал в жизни граф Воронцов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Напомнить историю...
- Напомнить историю...
- Сын – главный чел...
Дела дворян , как самоделие, не сопоставимы с силой решений партии или политики общественного фонда. Убожество частной собств тормозит развитие.