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В России переснимают "Буратино": главного героя сыграет девочка

В России переснимают "Буратино": главного героя сыграет девочка

Исполнители главных ролей уже найдены, но для желающих сняться в эпизодах создатели объявили конкурс в ВК.

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