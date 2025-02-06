В СПбГУ создали похожую на мозг нейросеть

Модель разработали на основе «световых капель» Физики из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) представили новую архитектуру для создания ультрабыстрых нейроморфных нейросетей, которые имитируют работу человеческого мозга.
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