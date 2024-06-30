КНДР выпустила баллистическую ракету в восточном направлении

Пхеньян осуществил пуск баллистической ракеты в восточном направлении, сообщает Рёнхап.«Северная Корея выпустила неустановленную баллистическую ракету в восточном направлении», — говорится в публикации южнокорейского агентства.
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