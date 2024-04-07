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Ученые: чайный гриб помогает сжигать жир без голодания

Ученые: чайный гриб помогает сжигать жир без голодания

Исследование, проведенное учеными из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл, открыло новые перспективы в понимании механизмов, благодаря которым чайный гриб может способствовать снижению жировых отложений в организме без необходимости соблюдения диет или голодания.

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