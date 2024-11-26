Выездная школа научных лидеров заработала в Сириусе

Уже завтра в Сириусе откроется IV конгресс молодых ученых. Это крупнейшая площадка для диалога между представителями передовой и фундаментальной науки, а еще образовательных учреждений, власти, госкорпораций и бизнеса.
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