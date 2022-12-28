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Тренин забросил 3-ю шайбу в сезоне, прервав 7-матчевую безголевую серию. Он стал 3-й звездой игры с «Далласом»

Форвард «Нэшвилла» Яков Тренин забросил шайбу в меньшинстве в игре чемпионата НХЛ с «Далласом» (2:3) и был признан третьей звездой.

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