Депутат Колесников заявил о покушении ВСУ на него из HIMARS в Запорожье

Депутат Государственной думы Олег Колесников, который сейчас пребывает в зоне проведения специальной военной операции в качестве добровольца, рассказал, что украинские военные пытались ликвидировать его при помощи ракетной системы залпового огня HIMARS.
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