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Американские чиновники верят в способность санкций лишить Китай возможност...

Американские чиновники верят в способность санкций лишить Китай возможност...

Американские чиновники верят в способность санкций лишить Китай возможности выпускать передовые чипыПринятые на этой неделе изменения правил экспортного контроля США призваны дополнительно ограничить поставки в Китай оборудования для производства полупроводниковых компонентов, и отраслевые эксперты считают, что они ограничат китайских производителей в выпуске 28-нм продукции.

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