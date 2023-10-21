Американские чиновники верят в способность санкций лишить Китай возможност...

Американские чиновники верят в способность санкций лишить Китай возможности выпускать передовые чипыПринятые на этой неделе изменения правил экспортного контроля США призваны дополнительно ограничить поставки в Китай оборудования для производства полупроводниковых компонентов, и отраслевые эксперты считают, что они ограничат китайских производителей в выпуске 28-нм продукции.