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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Олег Матыцин: «На Игры БРИКС приехали представители почти 90 стран, этот формат востребован. У МОК нет претензий к таким соревнованиям»

Спортивные игры стран БРИКС прошли с 12 по 23 июня 2024 года в Казани. «Спорт без соревнований быть не может.

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