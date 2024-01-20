Экс-постпред США Хейли усомнилась в психическом здоровье Трампа

Никки Хейли, кандидат в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии и бывший постпред США при ООН, заявила о том, что психическое состояние экс-президента страны Дональда Трампа вызывает вопросы.
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