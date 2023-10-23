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Власти Барнаула назвали последствия штормового ветра и попросили не выходить из дома

Власти Барнаула назвали последствия штормового ветра и попросили не выходить из дома

Специалисты до конца дня уберут упавшие деревья и восстановят электроснабжение В Барнауле городские и аварийные службы устраняют последствия непогоды, разыгравшейся в понедельник, 23 октября, сообщает мэрия.

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