Университет на Образцова расширяет сотрудничество с Департаментом транспорта Цзянси КНР

Российский университет транспорта в Марьиной роще посетила делегация Департамента транспорта провинции Цзянси Китайской Народной Республики во главе с Чжу Ханем, заместителем директора Департамента транспорта провинции Цзянси.
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