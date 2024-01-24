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Боярская приехала в Москву без супруга на премьеру фильма «Мастер и Маргарита»

Боярская приехала в Москву без супруга на премьеру фильма «Мастер и Маргарита»

Накануне в киноцентре «Октябрь» в Москве состоялась ожидаемая премьера фильма «Мастер и Маргарита». На мероприятии присутствовало множество знаменитостей, и актриса Елизавета Боярская не стала исключением.

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