Боярская приехала в Москву без супруга на премьеру фильма «Мастер и Маргарита»

Накануне в киноцентре «Октябрь» в Москве состоялась ожидаемая премьера фильма «Мастер и Маргарита». На мероприятии присутствовало множество знаменитостей, и актриса Елизавета Боярская не стала исключением.
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