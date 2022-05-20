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Миллиарды в обход санкций: РФ получит рекордную сумму от Евросоюза за поставки газа

За несколько месяцев стоимость топлива взлетела до небесДаже в случае сокращения импорта газа из Российской Федерации стоимость голубого топлива будет расти, что еще больше увеличит и без того высокие доходы страны за счет продажи энергоносителей.

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